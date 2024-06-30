Даку рассказал о реакции сборной Албании на оскорбительную кричалку после матча с Хорватией

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» рассказал, какие выводы сделал после ситуации с оскорбительной кричалкой на матче против Хорватии (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

«Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно в миг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация. Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо, независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю», — сказал Даку «СЭ».

Даку также рассказал, как в сборной Албании отреагировали на инцидент с кричалкой.

«Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали — поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация», — добавил Даку.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии во 2-м туре группового турнира чемпионата Европы.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.