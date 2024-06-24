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Сегодня, 09:50

Далич рассказал о настрое сборной Хорватии на матч против Италии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего ждет от матча против Италии в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Команда готова, и, уверен, все пройдет хорошо. Все кроме Виды здоровы. Мы понимаем ту ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась. Нем необходима только победа: три очка выведут нас дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Сборные Хорватии и Италии сыграют в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
Чемпионат Европы по футболу
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