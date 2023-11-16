Даллинга пропустил звонок из сборной Нидерландов из-за того, что играл в приставку

Нападающий «Тулузы» Тийс Даллинга рассказал, как он пропустил звонок из сборной Нидерландов. На прошлой неделе 23-летний голландец впервые получил приглашение в национальную команду.

«Я пропустил звонок, потому что играл в приставку. Сказал себе, что нужно перезвонить, и именно тогда узнал хорошие новости о своем вызове, так что я поступил правильно. Это детская мечта — однажды присоединиться к сборной Нидерландов», — цитирует ESPN Даллингу.

18 ноября сборная Нидерландов в рамках отборочного турнира Евро-2024 сыграет с Ирландией, а 21-го — с Гибралтаром.