Дания сыграет с Англией в групповом этапе Евро-2024 в четверг, 20 июня. Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ключевые события противостояния Дания — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на стриминговой платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Датчане в первом матче Евро-2024 сыграли вничью со Словенией — 1:1. Английская сборная стартовала на чемпионате Европы с победы над Сербией — 1:0.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео