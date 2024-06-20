Сборные Дании и Англии сыграют в матче группового этапа Евро-2024 в четверг, 20 июня. Игра группы С состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями встречи Дания — Англия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Телеэфир начнется в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Датская сборная стартовала на Евро с ничьей в матче против Словении — 1:1. Англичане в первой игре ЧЕ-2024 обыграли Сербию с минимальным счетом — 1:0.

Главным арбитром этой встречи назначен португалец Артур Соареш Диаш.