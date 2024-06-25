Сборные Дании и Сербии сыграют в матче группы С на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Дания — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

Датчане оба своих матча на турнире сыграли вничью 1:1. В первом туре они разошлись миром со словенцами, а во втором дали бой англичанам. После двух матчей Дания с 2 очками делит второе и третье места со Словенией.

Сербы после двух туров имеют в активе всего 1 очко. В первом матче они уступили сборной Англии (0:1), а в следующей игре вырвали ничью в поединке со Словенией (1:1). В случае второго поражения сербы практически точно бы вылетали из турнира, но теперь у них есть шанс пройти дальше.