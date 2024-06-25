Дания сыграет с Сербией на чемпионате Европы по футболу 25 июня

25 июня Дания и Сербия сыграют в матче группового этапа на Евро-2024. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями противостояния Дания — Сербия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Дании заработала два очка и идет на втором месте в группе С. Сербы с одним баллом занимают четвертую строчку в квартете.

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