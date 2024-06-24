Дания сыграет с Сербией в матче группы С на Евро-2024 25 июня

Сборные Дании и Сербии встретятся в матче группы С на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Дания — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

В группе С датчане набрали 2 очка и занимают второе место. Сербская сборная на ЧЕ с 1 баллом располагается на четвертой строчке в квартете.

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