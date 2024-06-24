Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:00

Дания — Сербия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Дания сыграет с Сербией в матче группы С на Евро-2024 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кристиан Эриксен (сборная Дании).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборные Дании и Сербии встретятся в матче группы С на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Дания — Сербия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

В группе С датчане набрали 2 очка и занимают второе место. Сербская сборная на ЧЕ с 1 баллом располагается на четвертой строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Флорида» и «Эдмонтон» определят победителя Кубка Стэнли-2024 в седьмом матче
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Хорватия — Италия: Модрич не реализовал пенальти, но забил гол спустя минуту
Хорватия забила Италии, Испания обыгрывает Албанию. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024
38-летний Навас стал самым возрастным футболистом сборной Испании, сыгравшим на Евро или чемпионате мира
Хорватия и Италия не забили голов в первом тайме матча Евро-2024
Албания — Испания: испанцы выигрывают после первого тайма
Розовые футболки сборной Германии по 350 евро, зеленое пиво и карривурст. Рабинер — о Берлине и фан-зоне Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Албания — Испания: началась трансляция матча Евро-2024

Англия — Словения: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024