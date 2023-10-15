Дармиан — о победе над Мальтой: «Пытались реализовать на практике то, о чем нас просил тренер»

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (4:0).

«Это был хороший матч всей команды. С самого начала можно было сразу понять наше отношение и нашу волю. Мы пытались реализовать на практике то, о чем нас просил тренер в течение недели. Простых игр не бывает, благодаря нашему вниманию к деталям и нашей воле мы сделали встречу легкой, у нас это хорошо получилось», — приводит слова Дармиана официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии с 10 очками занимает второе место в группе C после 5 матчей. Мальта с 0 очков замыкает группу после 6 игр.

В следующем матче команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет с Англией, а Мальта на своем поле примет Украину. Обе встречи пройдут 17 октября.