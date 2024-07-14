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Сегодня, 18:24

Дасаев: «Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, кого считает лучшими голкиперами проходящего в Германии Евро-2024.

«Если выделять вратарей, то мне понравился Доннарумма, который неплохо сыграл. Еще Мамардашвили тоже впечатлил. А вот Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь. Иногда что-то спасает, но больше красуется, чем показывает мастерство. Одного лучшего вратаря Евро трудно выбрать, поэтому остановлюсь на Доннарумме и Мамардашвили», — цитирует Дасаева Sport24.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. В финал турнира вышли сборные Англии и Испании.

Источник: Sport24
Ринат Дасаев
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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