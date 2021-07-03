Дасаев считает, что Сафонов заслуживает стать основным вратарем сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заслуживает право стать основным вратарем сборной России.

«Я думаю, что заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще — у нас нет конкуренции в сборной. Сейчас сложно сказать, может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать», — приводит ТАСС слова Дасаева.

22-летний вратарь дебютировал в составе сборной России 1 июня, сыграв 30 минут в товарищеской игре против Польши (1:1). Также Сафонов сыграл два матча национальной команды на Евро-2020, пропустив четыре мяча и один раз сыграв «на ноль».

В минувшем сезоне Сафонов провел 27 матчей за «Краснодар» и пропустил 43 гола.