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Сегодня, 10:01

Де Брейне оценил работу Тедеско в сборной Бельгии

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне оценил работу главного тренера национальной команды Доменико Тедеско.

«С Роберто Мартинесом мы творили невероятные вещи и достигли того, чего Бельгии прежде не удавалось. Так что на Тедеско оказывается большое давление. После чемпионата мира 2022 года ему пришлось строить совершенно новую команду с большим количеством молодежи, так что всем пришлось подстраиваться под его философию игры.

Он очень открыт в плане общения. Думаю, на сегодняшний день он проделал действительно хорошую работу в контексте того, как развивалась отборочная кампания и как дела идут сейчас. Но в конечном итоге все будет зависеть от того, как мы выступим на турнире», — приводит слова Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Тедеско возглавил национальную сборную Бельгии в феврале прошлого года.

Бельгия на Евро-2024 сыграет в группе E против Словакии, Румынии и Украины.

Кевин де Брейне
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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