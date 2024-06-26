Де Брейне признан лучшим игроком матча Украина — Бельгия

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил награду лучшему игроку по итогам матча заключительного тура группового турнира Евро-2024 с Украиной.

Это второй приз 32-летнего игрока на нынешнем чемпионате Европы.

Матч сборной Бельгии и Украины проходил на стадионе «Штутгарт Арена» и завершился со счетом 0:0. Де Брейне дважды исполнил штрафной удар: на 33-й и 42-й минутах. Однако в обоих эпизодах болельщики пытались помешать футболисту, светя лазерами с трибун.

Бельгия со второго места в группе Е вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро бельгийцы сыграют против Франции.