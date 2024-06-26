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Сегодня, 21:57

Де Брейне признан лучшим игроком матча Украина — Бельгия

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил награду лучшему игроку по итогам матча заключительного тура группового турнира Евро-2024 с Украиной.

Это второй приз 32-летнего игрока на нынешнем чемпионате Европы.

Матч сборной Бельгии и Украины проходил на стадионе «Штутгарт Арена» и завершился со счетом 0:0. Де Брейне дважды исполнил штрафной удар: на 33-й и 42-й минутах. Однако в обоих эпизодах болельщики пытались помешать футболисту, светя лазерами с трибун.

Бельгия со второго места в группе Е вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро бельгийцы сыграют против Франции.

Кевин де Брейне
Футбол
Евро-2024
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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