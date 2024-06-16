Де Брейне рассказал о готовности сборной Бельгии к Евро-2024

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне поделился мнением о готовности национальной команды к чемпионату Европы. Он отметил, что для сборной главное хорошо начать турнир.

«Есть команды, которым дают больше шансов, чем нашей сборной. Однако секрет в том, чтобы набрать идеальную форму по ходу турнира. Когда ты в своем лучшем состоянии, может произойти все, что угодно. Очень важен хороший старт», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Бельгия на Евро-2024 сыграет в группе E против Словакии, Румынии и Украины. Завтра, 17 июня, команда де Брейне встретится со Словакией в первом туре группового турнира Евро-2024.