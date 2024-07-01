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1 июля, 23:28

Де Брейне ушел с пресс-конференции после вопроса о золотом поколении сборной Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне разозлился на вопрос о золотом поколении его команды на пресс-конференции после поражения от Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Журналист спросил 33-летнего полузащитника о золотом поколении сборной Бельгии.

«Золотое поколение? А у Франции, Англии, Германии, Испании не золотое поколение? Какая глупость!» — сказал де Брейне и покинул зал для пресс-конференций.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.

Кевин де Брейне
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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