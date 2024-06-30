Де ла Фуэнте не собирается убирать с поля Ямаля до 11 часов из-за немецкого закона

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о том, планирует ли он убирать с поля 16-летнего полузащитника Ламина Ямаля до 23:00 по местному времени, чтобы не нарушать закон в Германии.

«Мы все несем ответственность за благополучие Ямаля. Мы будем делать свою работу и позволим ему играть. Ничего лишнего. Я не знаю немецкого законодательства о том, что нам следует убирать Ламина с поля до 23.00... Мы так не думаем», — цитирует де ла Фуэнте Goal.

Ранее сообщалось о том, что сборную Испании могут оштрафовать из-за привлечения Ямаля к поздним играм. Согласно немецкому законодательству, подросткам до 18 лет не разрешается работать после 20.00. Спортсмены могут работать на спортивных мероприятиях чуть дольше, однако в 23.00 они должны находиться уже дома.

В 1/8 финала чемпионата Европы Испания сыграет против национальной команды Грузии. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в Кельне и начнется в 22.00 по мск. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Германией, которая ранее обыграла Данию со счетом 2:0.