Де ла Фуэнте обратился к тренеру Грузии Саньолю перед матчем 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии.

«Мы все были свидетелями сюрпризов в футболе, и они будут происходить и дальше. Грузия обыграла Португалию. В одном матче может произойти все, что угодно. Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы иметь шанс на победу. Я очень хорошо знаю грузинский футбол. Я знаком с разными поколениями грузинских игроков. Я видел, как развивается грузинский футбол. Вилли Саньоль проделал фантастическую работу с Грузией, и он очень опытен в мире футбола. У меня с ним отличные отношения, и я очень рад, что у него все так хорошо получается», — приводит слова де ла Фуэнте сайт УЕФА.

Сборная Испании сыграет с Грузией в воскресенье, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне, Германия. Время начала игры — 22:00 по московскому времени.