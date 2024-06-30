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Сегодня, 07:10

Де ла Фуэнте обратился к тренеру Грузии Саньолю перед матчем 1/8 финала Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии.

«Мы все были свидетелями сюрпризов в футболе, и они будут происходить и дальше. Грузия обыграла Португалию. В одном матче может произойти все, что угодно. Мы должны быть на самом высоком уровне, чтобы иметь шанс на победу. Я очень хорошо знаю грузинский футбол. Я знаком с разными поколениями грузинских игроков. Я видел, как развивается грузинский футбол. Вилли Саньоль проделал фантастическую работу с Грузией, и он очень опытен в мире футбола. У меня с ним отличные отношения, и я очень рад, что у него все так хорошо получается», — приводит слова де ла Фуэнте сайт УЕФА.

Сборная Испании сыграет с Грузией в воскресенье, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне, Германия. Время начала игры — 22:00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Вилли Саньоль
Луис де ла Фуэнте
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