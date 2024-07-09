Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте: «Мбаппе — гений, но мы постараемся закрыть его»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, переживает ли он из-за нахождения форварда Килиана Мбаппе в составе национальной команды Франции.

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе при готовности только на 50 процентов подобен любому другому игроку, который выкладывается на все сто процентов. Такие футболисты могут решить исход игры в любой момент. Он гений: игрок мирового класса, но мы постараемся закрыть его», — сказал тренер на пресс-конференции.

Полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

В проходящем в Германии турнире 25-летний Мбаппе принял участие в пяти матчах за национальную команду Франции и отметился одним голом с пенальти.