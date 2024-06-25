Де ла Фуэнте: «Морально Испания готова сыграть в плей-офф Евро с любым соперником»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Албании (1:0).

«Каждая игра очень напряженная, и то, что мы сделали, действительно сложно — выиграть все три игры и трижды сыграть на ноль. Нам нужно иметь хладнокровие. Нам нужно подождать, чтобы узнать, с кем мы встретимся в 1/8 финала, но морально мы будем готовы сыграть с любым. В следующий раунд выйдут 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты. Сегодня ты можешь быть на вершине, а завтра ты можешь стать никем. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Испания заняла первое место в группе B с 9 очками и вышла в 1/8 финала Евро-2024. Албания завершила групповую стадию на последней, четвертой строчке с 1 очком и вылетела с турнира.