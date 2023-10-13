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Сегодня, 02:37

Де ла Фуэнте: «Победа стала наградой за старания всей команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Шотландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«В первом тайме мы играли очень интенсивно, но надо было произвести корректировки, чтобы использовать свободные зоны, которые мы начали создавать. Победа стала наградой не только за гол и ассист от двух вышедших на замену игроков, но и за старания всей команды», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испания идет на второй строчке в группе А, набрав 12 очков в 5 играх. Шотландия потерпела первое поражение в отборе и продолжает лидировать с 15 очками в 6 матчах.

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Футбол
Сборная Испании по футболу
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