Деменко оценил шансы сборных Англии и Нидерландов в 1/2 финала Евро-2024

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко сравнил силы сборных Англии и Нидерландов в преддверии полуфинала Евро-2024.

«В матче сборных Англии и Нидерландов сложно отдать кому-то предпочтение. Нидерландцы со скрипом прошли в полуфинал. Британцев вообще много критикуют за их выступление на нынешнем Евро. Но, с другой стороны, задачу обе команды выполняют, поскольку дошли до этой стадии. Однако фаворита среди них назвать нельзя», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч между сборными Нидерландов и Англии в 1/2 финала чемпионата Европы пройдет в среду, 10 июля, в Дортмунде на арене «BVB-Штадион». Начало — в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Феликс Цвайер.