Деменко оценил систему выхода в плей-офф на Евро-2024

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о правилах, по которым команды попадают в плей-офф Евро-2024 после группового турнира.

«Это интересно. Такая система будет держать в напряжении команды и болельщиков. При другом формате были возможны случаи, когда все становилось ясно заранее. А теперь борьба будет идти до последнего момента, а, возможно, кому-то удастся пройти в плей-офф, набрав всего два очка», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы, а также 4 лучших из 6 команд, занявших третьи места.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.