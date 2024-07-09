Деменко: «Потеря трех футболистов — проблема для тренера испанцев»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

«При всем уважении к остальным командам, мы прекрасно понимаем, что Германия и Испания — это были фавориты чемпионата Европы. Но жизнь сложилась так, и уже никуда не денешься. На сегодняшний день Испания, наверное, считается фаворитом на выход в финал. Но потеря трех футболистов — это очень проблематично для тренера. Все игроки были стартовыми и в группе, и в 1/8, и в четвертьфинале. И поэтому сейчас, хотя над французами все смеялись, что команда практически ни одного матча не выиграла в основное время, не забивала голов, Франция вполне может обыграть Испанию и пройти в финал», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборной Испании придется обойтись без защитников Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана. Оба в четвертьфинале с Германией (2:1) заработали дисквалификацию. Также травму получил полузащитник Педри. Из-за растяжения боковых связок колена он пропустит оставшуюся часть турнира.

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля 2024 года на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.