Деменко: «Лукаку сам, наверное, не понимает, почему не засчитали сразу три его мяча»

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Бывший защитник «Зенита» Максим Деменко высказал мнение, почему сразу три гола бельгийца Ромелу Лукаку не были засчитаны арбитрами.
«Он сам, наверное, не понимает. Моменты он создает, нацелен на гол. А такое случается. Главное, чтобы он не опускал руки и держал себя в тонусе. Конечно, здесь можно сетовать на невезение», — приводит слова Деменко Евро-футбол.ру.
Сборная Бельгии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в группе Е, уступая Румынии по дополнительным показателям. Также по три балла у словакии и украины.