Денис Давыдов: «Россия точно вышла бы из группы на Евро, мы бы не были мальчиками для битья»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024.

«Смотрю почти все матчи чемпионата Европы. Россия на Евро-2024 вышла бы из группы точно, мы мальчиками для битья не были бы. Наши лучшие игроки в хорошей форме — Головин, Миранчук, Сафонов, но только в защите проблемы были бы. Центр поля и линия атаки у нас прекрасные. Мы могли бы показать хороший результат», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная России с февраля 2024 года отстранена от участия в международных турнирах.