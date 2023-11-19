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Сегодня, 05:43

Дешам: «Цель сборной Франции — остаться непобежденной в квалификации Евро»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

«Мы очень хорошо провели этот матч, и в первом, и во втором тайме. Понятно, что Гибралтару было сложно играть полным составом, а после удаления... Это ничуть не умаляет заслуг игроков, даже если бы мы могли сыграть еще эффективнее. Но это хорошо, это еще и уважение к сопернику: когда ты можешь забивать голы, ты должен их забивать. Новая цель будет заключаться в том, чтобы остаться непобежденными в квалификации после игры с Грецией», — приводит слова Дешама официальный сайт национальной команды.

Франция одержала самую крупную победу в истории отборочных турниров на Евро. Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции.

Франция (21 очко) лидирует в группе B. Ранее французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024. Гибралтар (0) замыкает группу. Обе сборные сыграли по 7 матчей в отборочном турнире.

Дидье Дешам
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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