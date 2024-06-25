Дешам — об игре Франции на Евро-2024: «Если зрителям не нравится, они могут переключить канал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику, связанную с низкой результативностью национальной команды на чемпионате Европы-2024.

«СМИ вольны писать и делать то, что им хочется, но то, что мы не забили, создав такое количество моментов, раздражает. Давно мы так не контролировали игру [как с Нидерландами], и мы создали пять или шесть моментов. У нас отличная поддержка на стадионе, и более десяти миллионов зрителей смотрят игры у телевизоров. Если им не нравится, они могут переключить канал», — заявил Дешам.

В первом туре группового турнира Франция обыграла Австрию со счетом 1:0, а во втором — сыграла вничью с Нидерландами (0:0). 25 июня команда Дешама встретится с Польшей. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в нем принимают участие 24 сборные.