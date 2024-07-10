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Сегодня, 02:38

Дешам назвал, чего не хватило сборной Франции в полуфинале Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Испании (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Нам удалось открыть счет, что было очень здорово. И все же Испания освоилась в игре лучше нас. Мы отыграли не слишком хорошо, не действовали настолько вертикально, как бы мне хотелось. Боролись до конца.

Надо быть спокойнее и попадать по воротам. Это то, чего нам не хватало. Тем не менее мы дошли до полуфинала и нашли возможность забить благодаря Коло-Муани. Конечно же, было бы лучше, если бы мы действовали столь же эффективно, как и прежде», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036209--spain-vs-france/
Дидье Дешам
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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