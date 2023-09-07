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Сегодня, 05:42

Дешам объяснил, почему Мбаппе не посетил пресс-конференцию перед матчем с Ирландией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем отборочного турнира Евро-2024 объяснил, почему вместо капитана команды Килиана Мбаппе на пресс-конференции был Антуан Гризманн.

«Для капитана нет никаких обязательств по поводу пресс-конференций. Со мной может прийти вице-капитан или любой другой важный игрок перед матчем. Интерес сборной Франции состоит в том, чтобы мы сосредоточились на матче с Ирландией. Я знаю, что у вас большой интерес к Килиану, но я не думаю, что вы бы сейчас задавали ему много вопросов о сборной Франции, поэтому я защищаю коллективные интересы. В остальном у Килиана дела идут очень хорошо, он вновь играет в своем клубе, он здесь в статусе капитана, чтобы гарантировать, что мы получим желаемый результат», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Ирландия состоится в четверг, 7 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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