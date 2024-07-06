Дешам о замене Мбаппе: «Он очень устал, не было смысла оставлять его на поле»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Португалией (0:0, пенальти — 5:3) в матче 1/4 финала Евро-2024.

«Очень интенсивный и напряженный матч. Ситуация могла качнуться в любую сторону, хоть нам и пришлось больше потрудиться в конце — в дополнительное время мяч у нас был гораздо реже. Наши футболисты немного устали, это играло серьезную роль в некоторых эпизодах, но я доволен ребятами. Они отдали все силы и обернули итог матча в нашу пользу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

Также специалист объяснил, почему заменил нападающего Килиана Мбаппе после первого тайма дополнительного времени встречи.

«Очевидно, Мбаппе очень устал, ему было непросто. Я видел, как он мучился в первом тайме дополнительного времени. Не было смысла оставлять его на поле, даже если он наш пенальтист. Килиан всегда был честен со мной и командой. Для меня было нормальным попытаться освежить состав, убрав его», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).