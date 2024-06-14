Дешам оценил готовность сборной Франции к Евро-2024 на фоне проблем игроков со здоровьем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем самочувствии и состоянии футболистов команды после перенесенного гриппа.

Ранее сообщалось, что у игроков французской сборной начались проблемы со здоровьем перед началом Евро-2024. Футболисты жаловались на судороги и головные боли.

«Что касается меня, то я чувствую себя намного лучше. На прошлой неделе я заболел гриппом. Я был первым, кто им заразился. Команде также намного лучше. Через пару дней все будет в порядке», — приводит Goal слова Дешама.

Сборная Франции на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команда Дешама проведет 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.