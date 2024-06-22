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Сегодня, 12:48

Дешам оценил игру Гризманна в матчах Франции на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о том, что нападающий команды Антуан Гризманн не реализовал голевые моменты в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

«Я бы больше волновался, если бы у него не возникало моментов. Гризманн сыграл лучше, чем в первом матче, но техника подводит, это непривычно. В матче с Нидерландами он располагался на поле выше, потому что в полузащите у нас играли три футболиста», — цитирует Дешама Marca.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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