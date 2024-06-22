Дешам о ничьей Франции с Нидерландами: «Доволен тем, что мы показали, хоть и расстроен из-за отсутствия голов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Нидерландами (0:0) в матче 2-го тура группы D на Евро-2024.

«К сожалению, нам не удалось забить в этом матче. Обе команды показали интенсивный футбол, я доволен тем, что показали мои ребята, хоть и расстроен из-за недостаточной эффективности в атаке и отсутствия голов.

Мы отлично действуем впереди, есть много позитивных моментов, но, очевидно, чтобы побеждать, нужны голы. Надо искать свои шансы и надеяться на улучшение в следующем матче, чтобы выполнить цель и выйти в плей-офф. Впрочем, я бы больше волновался, если бы у нас совсем не было моментов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Польши, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).