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Сегодня, 00:26

Дешам — о повреждении Мбаппе: «Очевидно, нос Килиана не совсем в порядке»

Сергей Разин
корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о состоянии форварда Килиана Мбаппе после матча группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0).

«Очевидно, его нос не совсем в порядке, так что посмотрим. Очевидно, это негативный момент вечера. Даже если это всего лишь его нос, это нас раздражает», — сказал Дешам в интервью телеканалу TF1.

На 86-й минуте 25-летний француз во время подачи врезался носом в плечо защитника сборной Австрии Кевина Дансо. После этого форварду потребовалась помощь врачей.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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