Дешам – о зависимости сборной Франции от Мбаппе: «С ним команда сильнее, как Аргентина с Месси и Португалия с Роналду»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал роль форварда Килиана Мбаппе в национальной команде.

Дешама спросили, не считает ли он проблемой зависимость сборной от 24-летнего нападающего.

«Когда у команды появляется шанс заполучить необычного игрока, как в нашем случае, рассчитывать на него – это нормально, не так ли? Если Килиан эффективен, это не мешает нам иметь разных бомбардиров.

В чем вопрос? Становится ли сборная Франции сильнее с Килианом Мбаппе? Да, как Аргентина с Лионелем Месси и Португалия с Криштиану Роналду. Эти необычные игроки усиливают свои команды», – сказал Дешам в интервью Le Parisien.

В активе Мбаппе 46 забитых мячей в 75 матчах за сборную Франции.