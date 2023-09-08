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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:24

Дешам: «Сожалею, что Франция не забила больше двух мячей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Ирландией (2:0) в отборочном турнире Евро-2024 выразил восхищение игрой полузащитника Орельена Тшуамени.

«Я не знаю, сколько раз Орельен коснулся мяча сегодня вечером. Он обладает впечатляющим умением отбирать мяч и умеет удерживать мяч в движении. Снимаю шляпу перед Тшуамени! Единственное, о чем я сожалею, — это то, что мы не забили больше двух мячей, учитывая количество созданных нами моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция набрала 15 очков и возглавляет группу В с 15 очками. Ирландия идет на четвертой строчке (3 очка).

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Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
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