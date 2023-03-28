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Сегодня, 00:49

Дешам о победе над Ирландией: «У нас было мало моментов, они очень хорошо защищались»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

«Это была тяжелая игра, в Ирландии всегда сложно играть. У нас было мало моментов, они очень хорошо защищались. В концовке они были опасны, особенно со стандартных положений. Важно, что мы набрали шесть очков в двух играх.

Мы не пропустили ни одного гола и забили пять за две игры. Есть много положительных моментов. Наши игроки молоды, но у них есть все шансы добиться успеха на высшем уровне. Я очень горжусь тем, что команда сделала в этих двух играх», – приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

?Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.

Дидье Дешам
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Франции по футболу
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