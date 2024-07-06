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Сегодня, 03:24

Дешам: «Франция — в полуфинале Евро, но нельзя воспринимать это как должное»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предостерег свою команду от излишней самоуверенности после победы над Португалией (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала Евро-2024.

«Мы в полуфинале, но нельзя воспринимать это как должное, хоть мы и могли к этому привыкнуть в последнее время. Я был рад выходу в четвертьфинал. Теперь надо выиграть в полуфинале», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборная Франции сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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