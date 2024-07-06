Дешам: «Франция — в полуфинале Евро, но нельзя воспринимать это как должное»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предостерег свою команду от излишней самоуверенности после победы над Португалией (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала Евро-2024.

«Мы в полуфинале, но нельзя воспринимать это как должное, хоть мы и могли к этому привыкнуть в последнее время. Я был рад выходу в четвертьфинал. Теперь надо выиграть в полуфинале», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дешама.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборная Франции сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).