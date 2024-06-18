Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных

В матче первого тура Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию (1:0). Для главного тренера французов Дидье Дешама, занимающего свой пост с лета 2012 года, этот успех стал сотым во главе сборной.

55-летний специалист вышел на второе место по числу побед с европейскими командами, обогнав шведа Ларса Лагербека. Рекорд по-прежнему принадлежит Йоахиму Леву, под руководством которого сборная Германии выигрывала 124 раза.

На других континентах лучший результат удерживает Оскар Табарес — 106 побед со сборной Уругвая.

Лидеры по победам во главе европейских сборных

Тренер Гражданство Команды (годы) Матчи Победы Йоахим Лев Германия Германия (2006-2021) 198 124 Дидье Дешам Франция Франция (2012-н.в.) 154 100 Ларс Лагербек Швеция Швеция (2000-2009), Исландия (2012-2016), Норвегия (2017-2020) 228 99 Фернанду Сантуш Португалия Греция (2010-2014), Португалия (2014-2022), Польша (2023) 164 96 Зепп Хербергер Германия Германия/ФРГ (1936-1942, 1950-1964) 162 92 Гельмут Шен Германия Саар (1952-1956), ФРГ (1964-1978) 154 90 Берти Фогтс Германия Германия (1990-1998), Шотландия (2002-2004), Азербайджан (2008-2014) 205 90 Висенте Дель Боске Испания Испания (2008-2016) 114 87 Мортен Ольсен Дания Дания (2000-2015) 166 80 Уолтер Уинтерботтом Англия Англия (1946-1962) 139 78

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.