Девушка Куртуа — о конфликте вратаря с Тедеско: «Люди только и ждали возможности унизить тебя»

Израильская модель Мишель Герциг, которая встречается с голкипером сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировала конфликт своего жениха с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

«Никто не отнимет у тебя того, что ты легендарный игрок, лидер, боец. Ты всегда ставишь команду и клуб выше себя и выкладываешься на 1000 процентов. Даже когда тебе больно, ты никогда не сдаешься.

Мне жаль слышать все эти слухи, которые распространяют люди, которые только и ждали возможности унизить тебя или навредить твоему имени. Эти люди не понимают, что ты – воплощение футбола высокого качества. Игрок, который играет от сердца и является надежной опорой для своих товарищей по команде. Настоящий лидер, настоящая легенда. А легенды никогда не исчезают», – написала девушка в соцсетях.

Ранее стало известно, что 31-летний вратарь покинул расположение сборной Бельгии перед матчем с Эстонией. Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.

Тедеско подтвердил эту версию, но голкипер позже заявил, что покинул сборную из-за травмы.