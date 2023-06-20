Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:28

Девушка Куртуа — о конфликте вратаря с Тедеско: «Люди только и ждали возможности унизить тебя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг
Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Израильская модель Мишель Герциг, которая встречается с голкипером сборной Бельгии Тибо Куртуа, прокомментировала конфликт своего жениха с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

«Никто не отнимет у тебя того, что ты легендарный игрок, лидер, боец. Ты всегда ставишь команду и клуб выше себя и выкладываешься на 1000 процентов. Даже когда тебе больно, ты никогда не сдаешься.

Мне жаль слышать все эти слухи, которые распространяют люди, которые только и ждали возможности унизить тебя или навредить твоему имени. Эти люди не понимают, что ты – воплощение футбола высокого качества. Игрок, который играет от сердца и является надежной опорой для своих товарищей по команде. Настоящий лидер, настоящая легенда. А легенды никогда не исчезают», – написала девушка в соцсетях.

Ранее стало известно, что 31-летний вратарь покинул расположение сборной Бельгии перед матчем с Эстонией. Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.

Тедеско подтвердил эту версию, но голкипер позже заявил, что покинул сборную из-за травмы.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
6
Обсудить
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тикнизян рассказал о том, как приняли его армянские болельщики

Камара отложил медовый месяц из-за вызова в сборную Франции, но не сыграл ни одной минуты за два матча