Ди Майо стал самым возрастным игроком, дебютировавшим на международном уровне в Европе

Защитник Роберто Ди Майо стал самым возрастным игроком, дебютировавшим на международной арене за европейскую сборную.

В четверг, 23 марта, он дебютировал за сборную Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Северной Ирландии (0:2) в возрасте 40 лет и 6 месяцев. Ди Майо вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Футболист родился в Неаполе, но ни разу не превлекался к играм за итальянские сборные. С 2018 года футболист играет в Сан-Марино, в результате чего получил гражданство страны.