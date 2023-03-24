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Сегодня, 00:56

Ди Майо стал самым возрастным игроком, дебютировавшим на международном уровне в Европе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Роберто Ди Майо стал самым возрастным игроком, дебютировавшим на международной арене за европейскую сборную.

В четверг, 23 марта, он дебютировал за сборную Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Северной Ирландии (0:2) в возрасте 40 лет и 6 месяцев. Ди Майо вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Футболист родился в Неаполе, но ни разу не превлекался к играм за итальянские сборные. С 2018 года футболист играет в Сан-Марино, в результате чего получил гражданство страны.

Футбол
Сборная Сан-Марино по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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