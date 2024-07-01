Дешам — о победе над Бельгией: «Мы в четвертьфинале, а они возвращаются домой, это хорошая традиция»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча против Бельгии (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Это прекрасно. Мы провели хороший матч, он был напряженным. Мы гораздо больше владели мячом, имели намного больше шансов. Нужно наслаждаться. Мы в четвертьфинале, а они возвращаются домой, это хорошая традиция», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Сборная Франции обыграла Бельгию в третий раз кряду — до этого французы побеждали в полуфинале Лиги наций в 2021 году и 1/2 финала ЧМ-2018 (1:0).

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.