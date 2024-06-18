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Сегодня, 02:07

Дешам: «Очень важно было выиграть первый матч у равного соперника»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Австрией (1:0) в матч Евро-2024.

«Очень важно выиграть первый матч на групповом турнире у равного соперника, атлетичного и прессингующего. Нам удалось открыть счет, но не закрепить это преимущество, к сожалению. У нас было несколько моментов, в которых можно было бы лучше найти общий язык. И нам оставалось хорошо защищаться, проявив стойкость. Очень доволен тем, чего добилась сегодня французская команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036168--austria-vs-france/
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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