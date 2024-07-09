Дешам: «Сборная Испании до сих пор показывала на этом Евро самый качественный футбол»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о предстоящем матче Евро-2024 против Испании.

«Все испанские команды хороши в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, в особенности с Родри. Эта сборная до сих пор показывала на этом ЕВРО самый качественный футбол. Они впечатляют своей игрой в каждом матче.

Конечно, оборона очень важна, тем более в противостоянии с такой атакующей командой, как Испания. Надежная защита имеет огромное значение во всех крупных турнирах, но этого недостаточно. Мы должны будем сыграть эффективно и впереди», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.