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Сегодня, 16:39

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции

Дидье Дешам.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло заявил, что главный тренер сборной Дидье Дешам продолжит работать с национальной командой после вылета с чемпионата Европы.

«Я не вижу причин ставить под сомнение его контракт. Результаты прошлого говорят за него, и цели были достигнуты. Дидье продолжит свою миссию. В ближайшие дни мы вместе обсудим, чтобы более глубоко проанализировать то, что мы упустили в этом полуфинале и что позволило бы нам стать лучше», — приводит слова Диалло L'Equipe.

Во вторник, 9 июля, сборная Франции во вторник проиграла испанцам (1:2) в полуфинале Евро-2024. Дешам работает с национальной командой с 2012 года. Под его руководством коллектив выиграл ЧМ-2018 в России и Лигу Наций-2021.

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Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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