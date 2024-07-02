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Сегодня, 01:21

Кошта — о победе над Словенией: «Наверное, эта игра была лучшей в моей жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
Диогу Кошта.
Фото Reuters
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Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта прокомментировал победу нал Словений (0:0, пенальти 3:0) в матче 1/8 финала Евро-2024. Португалец отбил три удара из трех в серии пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

«Наверное, эта игра была лучшей в моей жизни. Я сосредоточился на том, что нужно делать. Действовал, руководствуясь своим внутренним чутьем. Конечно, пенальтистов мы анализировали, но игроки меняются сами, меняют свои удары. Я очень счастлив и очень впечатлен тем, что помог команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Кошту.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036201--portugal-vs-slovenia/
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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