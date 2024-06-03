Дивеев считает сборную Германии фаворитом чемпионата Европы-2024

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о том, кого считает фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующим победителем соревнований является сборная Италии.

«Фаворит на Евро — Германия. Почему? Потому что это их домашний турнир. Болеть буду за них, испанцев и португальцев» , — сказал Дивеев.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Германии сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии, а национальная команда Испании встретится с Хорватией, Италией и Албанией.

Что касается Португалии, то команда Роберто Мартинеса проведет матчи с Турцией, Грузией и Чехией.