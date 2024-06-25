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Сегодня, 14:58

Для Мбаппе сделали защитную маску черепашки-ниндзя

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Польская компания Cabiomede изготовила маску для защиты лица в стиле черепашек-ниндзя для форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

По данным издания Weszlo, перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024 ее должен передать нападающему голкипер сборной Польши Марцин Булка, выступавший с Мбаппе в «ПСЖ».

Килиан сломал нос во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Игру с Нидерландами (0:0) он пропустил. Специально для форварда изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. УЕФА согласовал, что она будет черного цвета.

Источник: https://weszlo.com/kylian-mbappe-maska-zolw-francja-polska-cabiomede/
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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