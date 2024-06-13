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Сегодня, 13:12

Булыкин: «Домашний статус чемпионата Европы должен помочь Германии провести турнир достойно»

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Бывший футболист «Байера» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча-открытия чемпионата Европы между Германией и Шотландией.

«Думаю, немцы при своих трибунах должны обыграть шотландцев, причем с таким хорошим счетом – 3:0 или 2:0. Да, это уже не та сборная Германии, которая была непобежденной, но домашний статус чемпионата Европы должен помочь подопечным Нагельсмана провести турнир достойно.

Шотландцы, конечно, буду упираться, но немцы посильнее. Думаю, Германия не пропустит ни одного мяча. Хотя шотландцы всегда бьются до конца. Но сто процентов немцы покажут класс на домашнем чемпионате. Первая игра должна сложиться хорошо, а дальше будут набирать уверенность. И домашние стены обязательно им помогут», – сказал Булыкин ODDS.ru.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Первый матч турнира Германия – Шотландия состоится в пятницу, 14 июня, и начнется в 22.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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