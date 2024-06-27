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Сегодня, 08:43

Булыкин считает, что сборная Австрии заслуженно вышла из группы на Евро-2024

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре сборной Австрии на Евро-2024.

«В сборной собраны лучшие футболисты, там легче работать. Но это не отменяет тренерские способности Рангника. Австрия — молодцы, вышли из сложной группы. Теперь будет интересно, как они пройдут плей-офф. Команда заслуженно вышла из группы», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Сборная Австрии заняла первое место в группе D, где обошла Францию, Нидерланды и Польшу. В 1/8 финала Евро-2024 команда Рангника сыграет с Турцией.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
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